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27/11/2025 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》改看短期反彈浪

　　現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為37.5%和57.5%，局勢則分別屬於顯著向淡和向好。雖然筆者上周「港股於上周五（21日）見底回升」的預測雖然非常正確，我們至今仍未可肯定反彈浪終點何在。審慎起見，筆者起初只期望大市進行超短期反彈，並準備好於升抵首個量度升幅目標附近時，開始分批平掉超短線好倉套利。事實上，本周一（24日）大市的上升動力顯著減弱，作好上述準備是有需要的。

　　幸而於美團(03690)的強勁買盤支持下，阿里巴巴(09988)業績公布較市場預期為差的利淡消息被抵銷，港股的回升幅度擴大。只要本周二（25日）低位支持守得住，超短期反彈浪有可能演變為短期反彈浪。換言之，多屬「之字形」的(c)-ii浪將有條件升抵(c)-i浪跌幅的0.618倍量度反彈水平，因此，筆者認為大家可先將止賺位上移至本周二低位，看清楚0.5倍量度反彈目標附近的阻力，才再度伺機分批入市平好倉套利，看(c)-iii浪下跌過程展開。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》(網站：www.BennyLeung.com)
　
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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