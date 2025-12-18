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18/12/2025 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》不應單看一個交易日股市的表現作決定

　　現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為12.5%和42.5%，局勢則分別屬於顯著向淡和偏好。大家都知道，近期筆者對港股走勢看淡，認定中期調整浪仍在運行中，態度算是堅定。此外，筆者認為當中的(c)浪可被細分為低一級的i-ii-iii-iv-v五個浪運行，屬於「斜線三角形」居多。至今大市仍沿著這個數浪方式發展，雖則途中間中有阻滯。以上周五（12日）為例，港股顯著揚升，雖未能帶來往上突破，否定(c)-iii浪下跌過程已經展開的數浪方式，亦曾令筆者為可能會出現的轉跌為升市況作了準備。

　　然而，從筆者沒有見好唱好，或立即轉投好友陣營；否則，不理性的決定將筆者掉進淡友大戶精心布置的陷阱內。那些於當日收市後，單憑單一個交易日升市作為指證淡友看錯市者，下個交易日便應感到無地自容。其實，判斷短中期後市走向時，我們須多看幾個交易日的大市主流走向，才有較大機會得出正確的結果。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》(網站：www.BennyLeung.com)
　
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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