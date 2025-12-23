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23/12/2025 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》回顧近期應市策略成敗

　　現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為25%和50%，局勢則分別屬於顯著向淡和偏好。大家應該記得，上月筆者建議大家將全線實際持貨量下調，迎接(c)浪調整的來臨，做法為為各投機/投資期間的實際持貨量設置上限。換言之，即使WBR分析系統指示我們大量持貨，我們亦應多保留一點現金，即偷步減持現貨套利。其後急速下跌的市況證明筆者的應市策略非常正確。雖然隨後大市明顯反彈，筆者斷定中期調整浪尚未結束，港股仍會跌至更低水平。

　　結果，新低水平於上周二（16日）終於出現，恒指與恒指期貨皆跌近重要量度跌幅目標。考慮到轉投好友陣營的值博率已變得非常吸引，筆者立即建議大家中線分批入市增持現貨。直至達到於偷步行動額外小量增持現貨的水平。筆者明白大市仍有可能先跌至更低水平，然後才正式展開中期新升浪，但認為只要先持有強勢股，加上預期大市的再跌空間不大，上述應市策略仍屬上算。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》(網站：www.BennyLeung.com)
　
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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