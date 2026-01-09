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09/01/2026 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》另一個成為事實機會較低的數浪方式

　　現時本欄中線與長線的證券投資組合實際持貨量分別為56.25%和50%，局勢則分別屬於偏淡和偏好。平心而論，若港股長期新升浪仍未開始，現仍處於中期反彈浪中，後市仍須往下尋底。若真如此，恒指2022年10月低位14597只為IV-(A)浪的終點，IV-(B)浪在繼續往上發展的機會很大。無論整個IV浪屬於「之字形」、「正常平勢形」或「不規則平勢形」，其後出現的IV-(C)浪多於14597之下才找到終點，當前投資氣候並不配合。

　　須知若恒指顯著再升，IV將不會屬於「之字形」。此外，若屬「正常平勢形」，IV-(B)浪反彈幅度愈大，IV-(C)浪，即整個IV浪的終點會愈接近14597。但若恒指升越IV-(A)浪起點，即2018年1月高位33484被升越，IV浪將不會屬於「正常平勢形」。到時，恒指愈升近IV-(A)浪跌幅的1.382倍量度升幅目標40699，日後運行的IV-(C)浪亦會愈接近14597。最後，IV-(B)浪應可被細分為低一級的A-B-C三個浪，但IV-(B)-C浪太長，令人懷疑這個數浪方式能否成為事實。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》(網站：www.BennyLeung.com)
　
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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