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12/01/2026 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》中長線候低分批增持現貨

　　現時本欄中線與長線的證券投資組合實際持貨量分別為56.25%和50%，局勢則分別屬於偏淡和偏好。上周五（9日）美股全面報升，但納指仍未跟隨道指和標指再創歷史新高。美國向委內瑞拉採取軍事行動後，哥倫比亞、古巴、墨西哥，伊朗和格陵蘭政府受到威脅。於美國中期選舉進行前，美國總統特朗普或會再出招。投資者的感覺為美國已將注意力分散，不再集中打擊中國；即使是俄烏戰事，他亦不再花太多時間理會。事實上，現時上證綜合指數已成為了全期最強勢的市場指數。

　　由於內地股市與港股的關連性很高，這不利港股大戶成功大舉反擊。因此，除非投資氣候顯著轉壞，港股現市只宜被視為超短期調整浪。中期而言，預期大市會逐步轉好，令長期形勢維持向好的機會增大。最後升浪途中難免會呈現調整浪，但中長線投資者可候低分批增持現貨。至於沽貨走位，只宜短線小注進行；圖表訊號轉好後，不論錄得帳面利潤，還是帳面虧損，都應入市補貨。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》(網站：www.BennyLeung.com)
　
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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