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13/01/2026 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》開始分段為實際持貨量設上限

　　現時本欄中線與長線的證券投資組合實際持貨量分別為50%和57.5%，局勢則分別屬於偏好和向好。恒指於上周四（8日）低見25960後呈現超短期反彈浪，曾高見26608。須注意者，為自本月6日高位26858起的0.618倍反彈水平為26515；後市會否升越26858關口，挑戰去年11月13日高位27189阻力，很大程度上應看指數能否企穩於該水平之上而定。按昨天（12日）市勢推測，指數成功升破26858，升向27189的機會較大。然而，現時地緣政治形勢緊張，很容易出現新利淡消息，本欄認為應開始分批全線為實際持貨量設置上限。

　　建議為超短線、短線、中線、長線和超長線的投機/投資期限，先分別下調實際持貨量上限25%、25%、12.5%、15%和12%。大市升抵下一個重要阻力位時，若見上升動力顯著減弱，才入市加碼。昨天港股的升勢獲得交投量配合，我們當然不應低估後市的再升動力，故只宜候高分段沽貨走位，以策安全，雖則中長期後市仍可看高一線。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》(網站：www.BennyLeung.com)
　
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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