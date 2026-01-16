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16/01/2026 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》採取較為審慎的應市方式

　　現時本欄中線與長線的證券投資組合實際持貨量分別為56.25%和57.5%，局勢則分別屬於偏好和向好。昨天（15日）港股跟隨上晚美股淡勢回挫，屬預計之內。但由於恒指再創自本月8日低位25960起升浪新高，雖國指與科指並沒有跟隨，我們未可肯定今天（16日）跌勢會持續。若非不少大型金融股有強勁的買盤支持，恒指的跌幅會更大。至於科技股的跌勢，於本周三（14日）淡友大戶於科指期貨市場內進行積極部署的情況來看，屬有跡可尋。平心而論，港股的上升動力已經開始減弱。

　　本欄已依計劃將全線實際持貨量分段下調，除非有跡象顯示短期調整浪已經正式展開，且跌幅較預期為大，我們沒有需要將其進一步下調。當前股市投資氣候並不理想，且有可能急速轉壞；若已累積巨大升幅的AI股呈現回吐，整體股市將具條件借勢調整。於近日水平入市沽出部分現貨走位，當然有可能錯失獲得更大利潤的機會，卻屬於審慎的應市方式。況且，我們實在沒有把握成功於最高位溝貨套利，全身而退。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》(網站：www.BennyLeung.com)
　
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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