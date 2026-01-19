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19/01/2026 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》港股現處4浪反覆橫行的整固期

　　現時本欄中線與長線的證券投資組合實際持貨量分別為56.25%和57.5%，局勢則分別屬於偏好和向好。地緣政治風險下降，股市借勢反彈；惟若今天（19日）不見好友成功將大市推上新高位，今晚美股的表現便十分重要。兩度入市將全線實際持貨量上限調低後，本欄會密切留意美股何時顯著回挫，為上周於高位呈現明顯阻力的港股帶來足夠的下跌動力，讓短期調整浪正式展開。到時，恒指期貨日線圖上的主要技術分析指標將陸續轉淡，為我們提供低位分批補貨的良機。

　　根據經驗，股市持續上升一段長時間後，若見轉為反覆橫行，失去方向感，即代表大市處於整固期。根據波浪理論，3浪上升過程已經完結，現處於4浪下跌過程中。反覆橫行的市況顯示4浪屬於平勢形，而其後我們會看到5浪，即最後一個升浪。除非3浪的升幅不及1浪的1.618倍，5浪的升幅不會太大。因而，即使我們計劃好候低入市補貨，看5浪上升，投入注碼時應較前審慎得多。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》(網站：www.BennyLeung.com)
　
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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