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20/01/2026 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》審慎看短期反覆再跌

　　現時本欄中線與長線的證券投資組合實際持貨量分別為56.25%和57.5%，局勢則分別屬於偏好和向好。雖然昨天（19日）港股裂口低開的幅度不大，表現明顯優於大幅急挫的美指期貨，好友大戶亦於低位努力守關，未見市況顯著反彈。港股短期形勢因而轉弱，恒指陰陽燭日線圖上連續錄得的三支陰燭令短期調整浪正在運行中的機會增大。上升通道底部支持若正式失守，跌勢即獲確認，好友應繼續退守，不應急於入市博反彈。

　　本欄會維持目前全線實際持貨量的上限不變，耐心等候大市往下尋底。正路而言，港股會於一至三個交易日內加速向淡；但若這種市況沒有出現，大家便應為繼續向淡的策略設置止蝕位/止賺位，準備提早入市補貨，寧可於更高水平再度沽貨走位。客觀而言，港股現具備反覆向淡的條件，卻怕於不明朗的投資氣候中，大市的走勢易呈飄忽，將無論造好或造淡的投機者，都一概震出局。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》(網站：www.BennyLeung.com)
　
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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