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22/01/2026 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》等待淡友大戶正式增強攻勢

　　現時本欄中線與長線的證券投資組合實際持貨量均為50%，局勢則皆屬偏好。原本計劃好於恒指期貨跌近首個量度跌幅目標附近時，便開始分批入市補回早前沽出走位的現貨。怎料淡友大戶沒有乘著上晚美股急挫之勢，增強攻擊。筆者決定多觀察一會，判斷短期跌浪底的所在位置，然後訂出開始入市行動的時間。經過數個交易日於高位的部署後，淡友大戶理應具備條件大舉進攻，但他們並沒有立即採取行動，原因可能是他們看到太多淡友入市平舊倉計數。

　　本欄認為，若於反彈高位沒有買盤跟進，指數期貨日線圖上的主要技術分析指標不見陸續轉好，淡友大戶便會正式入市行動，令「一浪低於一浪」的向淡局勢得以延續，於前升浪頂未被升越前，大家不應低估美國總統特朗普向歐盟發動關稅戰，力求奪取格陵蘭的利淡影響。美股的短期調整浪若確認已經開始，港股將易跌難升，直至找到短期調整浪終點為止。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》(網站：www.BennyLeung.com)
　
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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