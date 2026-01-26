  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯

26/01/2026 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》美國科技股兩個後市截然不同的數浪方式

　　現時本欄中線與長線的證券投資組合實際持貨量分別為50%和57.5%，局勢則分別屬於偏好和向好。AI的急速發展支持相關行業的股票升勢如虹，沒有轉勢的跡象。但平心而論，納指100已經三個月沒有再創歷史新高。上周五（23日）Intel公布業績後，股價大幅下挫，不排除好友大戶在局部套利或換馬的可能性。事實上，美股的累積升幅擴大至現時的水平，展開短中期調整份屬正常；投資者多預期長期升浪頂位於較現水平顯著為高之處。後市真的可以看得這般好？筆者的應市態度會較為審慎。

　　以巨型科技股Tesla為例，因自動駕駛技術涉及AI，值得我們仔細分析。過去兩天，筆者於Patreon頻道內，先後提供了該股的首選和次選數浪方式，歡迎各位免費查閱。須指出者，為該兩個數浪方式所指出的長期後市走向截然不同。前者顯示雖然短期調整市況屬在所難免，後市仍可反覆再升，屢創歷史新高。至於後者，長期升浪已近尾聲，甚至已經完結。最終哪一個數浪方式會成為事實，當然應視乎投資氣候變化而定。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》(網站：www.BennyLeung.com)
　
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇？】宏福苑火災獨立調查委員會完成最後一輪聽證會，杜淦堃表示，政府應對宏福苑火災負一定責任，你是否認同？ ► 立即投票

專家陣容
顯示更多
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

英國新首相想怎樣改變現狀？

21/07/2026 16:09

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，建行亞洲3個月高達7.88厘，工...

19/07/2026 10:55

貨幣攻略

中東戰火 | 美國對伊朗發動新一輪打擊，霍爾木茲海峽航運量驟...

17/07/2026 10:53

中東戰火

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金