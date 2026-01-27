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27/01/2026 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》仍看短期先跌後升

　　現時本欄中線與長線的證券投資組合實際持貨量分別為50%和57.5%，局勢則分別屬於中性和向好。港股於高位橫行發展的時間已經不短，反覆上落的市況應已將大部分看不通後市，對持倉方向失去信心的投資者震了出局。突破市況終會出現，現只欠一個新市場消息刺激。現時金融市場的焦點在於美國經濟前景和地緣政治局勢，但兩者皆與美國總統特朗普難以捉摸的政策與言論有關。因此，市況朝著那一個方向突破，很難預測。

　　個人估計，由於港股於高位已呈現弱勢，上升動力大不如前，大市往下突破的機會較大。然而，若非出現新重大利淡消息，再跌空間相信不會很大，估計其後市況會掉頭往上突破，繼續其中期升浪。本欄認為，短線投機者於現階段不宜急於入市造好，而造淡時則不宜過於進取。至於中長線投資，應繼續候低分批補回早前沽出走位的現貨，然後依WBR分析系統指示，決定何時入市增持，看中長期升浪繼續發展。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》(網站：www.BennyLeung.com)
　
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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