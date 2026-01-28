《運籌帷幄－梁業豪》本月恒指月線圖勢將錄得「大陽燭」

現時本欄中線與長線的證券投資組合實際持貨量分別為50%和57.5%，局勢則分別屬於偏好和向好。還有三個交易日，1月份港股交易時段便會結束。幾可肯定，恒指陰陽燭月線圖上最終錄得的會是「大陽燭」；但明顯地，指數的上升動力已較前減弱，中期調整浪正在運行中的機會很大，但已進入了中段末期或末段初期。長期後市向好的勢頭不變，只要中期調整幅度不過大，恒指仍具條件升上更高水平。
至於中期調整浪如何繼續發展下去，有多個模式，本欄稍後會詳細講解，讓大家於進行部署時得以參考。簡單而言，除非投資氣候急劇轉差，候低伺機分批增持現貨仍為本欄的策略部署。筆者的初步計劃，為暫時只依WBR分析系統指示，調節合適持貨量。當恒指跌抵主要量度跌幅目標附近時，筆者會認真考慮動用小部分資金，分兩注偷步增持現貨，看大市快將掉頭回升。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》(網站：www.BennyLeung.com)
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