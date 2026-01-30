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30/01/2026 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》加緊留意下月港股波幅的變化

　　現時本欄中線與長線的證券投資組合實際持貨量分別為75%和70%，局勢則分別屬於向好和顯著向好。今天（30日）為1月份場外股票期權到期日，昨天（29日）好友大戶於1月份期貨、期權到期日略佔上風，估計今天相對強勢多可維持。由於農曆年假期將至，下月港股的交易日較少；正常而言，大市的波幅仍會處於低位。但若見波幅顯著回升，大家便應提防3月會出現單邊市況。此外，若大市於農曆年假後復市時動力大增，市況顯著波動，大家亦須留意。

　　平心而論，近期港股於高位已經進行了很長時間的整固，該是時候找尋真正跌浪底，然後再度揚升了。最理想的市況發展，為先跌至較前跌浪底略低的水平，然後正式結束短期調整浪，延續中期升浪。須注意者，為若整個大市先往上突破前升浪頂阻力，好友亦須提防這只屬於「不規則平勢形」中的(b)浪反彈，升幅為(a)浪跌幅的1.236倍或1.382倍。其後(c)浪會將大市帶往低於(a)浪起點的水平，然後才結束整個短期調整浪。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》(網站：www.BennyLeung.com)
　
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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