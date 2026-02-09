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09/02/2026 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》如何為(b)浪反彈作部署？

　　現時本欄中線與長線的證券投資組合實際持貨量均為50%，局勢則分別屬於偏淡和偏好。上周好友飽受考驗，於近期調整浪低位努力守關，其誠意不用懷疑。本年美國減息的步伐並非如早前般樂觀，為包括股市的多個金融市場帶來了很大的壓力。加上大型科技企業因AI業務前景被市場懷疑，美股曾經顯著下挫；再有黃金、白銀、加密貨幣的龐大沽壓，港股好友只得且戰且退，不敢貿然發動反攻。

　　其後美匯走勢轉強，上周五（6日）晚美股大幅回升，金融股與工業股帶領道指再創歷史新高。這個非常利好的現象理應可令港股今早（9日）裂口高開，正式展開(b)浪反彈，我們觀察的，應為大市高開的幅度和好友於市況高開後阻止淡友反攻的能力。此外，(a)浪跌幅的0.5倍量度升幅水平料不難到達，惟0.618倍量度升幅水平則料有不輕的阻力；好友能否攻抵其上企穩，將決定後市繼續上升的機會。本欄認為，於上述兩個反彈目標的範圍內，超短線好友宜伺機分批平舊倉套利。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》(網站：www.BennyLeung.com)
　
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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