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11/02/2026 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》(b)浪反彈終點位置具關鍵性

　　現時本欄中線與長線的證券投資組合實際持貨量分別為50%和57.5%，局勢則分別屬於中性和向好。昨早（10日）恒指升抵27398後呈現回吐，反映好友暫作退守。自上月29日高位28056起的跌浪運行了6個交易日，其後運行的反彈浪維持了兩個交易日，於時間上是正常的，但可能仍未結束。假設跌浪屬於(a)浪，反彈浪屬於(b)浪，我們關注的，應為(b)浪的升幅；(b)浪升得愈高，其後運行的(c)浪，即整個短期調整浪的終點會愈高，雖則多仍於(a)浪底。

　　若整個短期調整浪屬於「之字形」，(c)浪將與(a)浪等長；若屬「正常平勢形」，情況亦一樣。由於(b)浪已錄得顯著的升幅，(c)浪確實有條件已經展開。但若見「(c)浪」沒有順利發展，我們便應提防昨天高位只不過是(b)-a浪頂，(b)-b浪只屬短暫而幅度細小的調整浪，(b)-c浪會將整個(b)浪帶上更高水平。最後，由於(b)-c浪多與(b)-a浪於長度上相若，大家於今、明（11、12日）兩天內可依此推測整個(b)浪的升幅，研究整個短期調整浪屬於「平常平勢形」的可能性。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》(網站：www.BennyLeung.com)
　
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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