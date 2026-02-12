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12/02/2026 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》放好止蝕位/止賺位，看(b)浪反覆再升

　　現時本欄中線與長線的證券投資組合實際持貨量分別為50%和57.5%，局勢則分別屬於中性和向好。昨早（11日）恒指好友於27134找到即市重要支持後，走勢向好，但未能升越上日高位27398。(b)-a浪上升過程是否已經完結，目前仍未可作定論，但相信情況會於本周末前變得明朗。本欄認為，即使(b)-b浪下跌過程的起點並非27398，亦不會位於太高的水平。其後錄得的跌幅多會是(b)-a浪升幅的0.5倍或0.618倍，0.382倍的可能性較低。

　　由於(b)-c浪的升幅多與(b)-a浪相若，與其持有淡倉於(b)-b浪中圖利，倒不如伺機於其結束時，持有好倉於(b)-c浪中圖利，取其較高的值博率。此外，由於(b)-a浪現已錄得顯著幅度的升浪，整個短期調整浪屬於「之字形」的機會已大為下降；取而代之者，會是「正常平勢形」，甚至「不規則平勢形」。港股短期形勢正在逐漸轉好中，最佳應市方式莫如將止蝕位/止賺位放於(b)-a浪升幅的0.618倍量度跌幅水平，看(b)浪反覆再升。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》(網站：www.BennyLeung.com)
　
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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