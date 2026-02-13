《運籌帷幄－梁業豪》料內地股市與港股繼續追落後

現時本欄中線與長線的證券投資組合實際持貨量均為50%，局勢則分別屬於偏淡和偏好。近日港股從低位反彈，令短期形勢逐漸轉好；只要下月不出現新重大利淡因素，中期形勢亦可逐漸轉好。當然，由於目前投資氣候仍未穩定，眾多不明朗因素會令股市好友不敢放膽反攻。美國聯儲局主席換人後，美國經濟的變化將會是最具影響力的因素，其次為地緣政治變化和中美關係變化。此外，投資者應有心理準備面對美股呈現調整。
雖然於(b)浪反彈結束後運行的(c)浪多會於(a)浪底之下才找到終點，由於該終點會是中期升浪的起點，中長線投資者應計劃好於跌浪途中分段入市增持現貨。長期而言，港股表現大大落後於美股；自從市場對美元的信任程度下降後，資金流出美元資產的現象逐漸浮現。加上中美緊張關係放緩，內地股市與港股追落後的情況料可延續，對中長線投資者有利。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》(網站：www.BennyLeung.com)
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