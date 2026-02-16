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16/02/2026 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》教你如何調節實際持貨量上限

　　現時本欄中線與長線的證券投資組合實際持貨量分別為43.75%和50%，局勢則分別屬於向淡和偏好。早前港股於高位升勢放緩時，筆者將全線實際持貨量的上限一併從100%下調。筆者的一貫做法，為分段行動；而每次入市的下調幅度，則為超短線25%、短線25%、中線12.5%、長線15%和超長線12%。其後我們曾三度入市行動，即上述投機/投資期間曾一度被下調為25%、25%、62.5%、55%和64%。於大市試出短期重要支持位後，我們便應採取相反方向的行動。

　　於短期調整浪結束前後，筆者認為可以分段將上述持貨量上限上調回100%。經過兩次行動後，上述投機/投資期限的實際持貨量上限已變回75%、75%、87.5%、85%和88%。由於WBR分析系統指示我們用作應市的全部合適實際持貨量均低於這個水平，我們現時等同完全沒有為持貨作對沖，或偷步沽出部分持貨走位。最後，筆者於(b)-c浪有跡象完結前，不會再調節各實際持貨量上限。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》(網站：www.BennyLeung.com)
　
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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