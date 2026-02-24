《運籌帷幄－梁業豪》三大指數的超短期升浪目標

現時本欄中線與長線的證券投資組合實際持貨量均為50%，局勢則分別屬於中性和偏好。北水重臨前，港股大幅回升，成功收復上周五（20日）的失地，於表現上追近美股。經此一升，上周各主要指數的低位可被視作(b)-c浪的起點，但量度升幅目標各有不同。三大指數中，恒指與國指於上周一（16日）已見了近日低位，處於大弱勢的科技指數則於上周五才見底。若三者的(b)浪反彈均在運行中，我們現多處於最後一個上升階段，隨後出現的會是(c)浪下跌。
由於(b)-c浪有條件反覆上升，恒指與國指的整個(b)浪反彈估計會於(b)-b浪起點之上略高的水平完結。科指方面，料(b)浪終點多顯著高於(b)-b浪起點。此外，將(b)浪細分為低一級的a-b-c三個浪後，恒指與國指的(b)-c浪長度應跟(b)-a浪相若；至於科指，(b)-c浪長度應為(b)-a浪的1.618倍。依此計算，恒指與國指的超短期升浪目標分別為27460和9342，科指則為5624；若今天（24日）買盤增多，不難到達。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》(網站：www.BennyLeung.com)
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