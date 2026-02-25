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25/02/2026 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》未來數個交易日不宜貿然持倉過市冒險

　　現時本欄中線與長線的證券投資組合實際持貨量分別為43.75%和50%，局勢則分別屬於向淡和偏好。美國關稅壓力舒緩，昨天（24日）內地股市假後順利開紅盤，並報升收場。另一方面，港股卻呈現很大的回吐壓力，未知今天（25日）公布的《財政預算案》會否帶來再度揚升的動力。相信令投資者最憂慮的，為美國擺出了即對向伊朗發動襲擊之勢，刺激油價進一步飆升，不利全球經濟。況且，戰事肯定會令美國減息的步伐放緩。

　　過去三個交易日港股非常飄忽的走勢，令於市場內成功獲利的難度變得非常高。本欄認為，近日低位與本周一（23日）高位已鎖定了好淡雙方的角力範圍，我們宜於突破市況出現後，才順勢入市圖利，但於價位迅速重返該範圍內時，止蝕離場，暫轉觀望。最後，於極度反覆的市況中，圖表訊號的指示變得不可靠，投機者不宜貿然持倉過市冒險，特別是於未來數個中東局勢容易呈現突變的交易日內。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》(網站：www.BennyLeung.com)
　
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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