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26/02/2026 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》巿場焦點：霍爾木茲海峽會否被封鎖

　　現時本欄中線與長線的證券投資組合實際持貨量分別為43.75%和50%，局勢則分別屬於向淡和偏好。昨早（25日）美國總統特朗普發表國情咨文：內容主要表揚自己的功績，未有為港股帶來明顯刺激。其後本港財政司司長陳茂波公布新一份財政預算案，港股投資者的進出巿態度未有因而改變。上述兩個不明朗因素揭盅後，由於巿場已不預期美息會於上半年下調，投資者的焦點會集中於美伊局勢，特別是霍爾木茲海峽會否被伊朗封鎖。
　
　　港股短期形勢依然不明朗，好淡雙方只得耐心等候突破巿況的出現，反覆上落的局勢仍在發展中，但大巿於走勢上的飄忽程度略見下降。本欄認為，若恒指本周一（23日）高位27156於本周末前不被升越，(b)浪已於本月10日高位27398運行完畢，即(c)浪下跌過程其實已於該位正式展開的機會不弱。到時，全線投機者/投資者均不應急於入巿增大造好圖利的注碼，暫時退守低位為上。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》(網站：www.BennyLeung.com)
　
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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