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27/03/2026 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》找尋B-(A)-2浪終點

　　現時本欄中線與長線的證券投資組合實際持貨量分別為18.75%和35%，局勢則分別屬於顯著向淡和向淡。近月波斯灣局勢出現急劇變化，金融市場大幅波動，但港股近日於低位展開反彈。只要本周一（23日）低位支持不失守，不排除中期跌浪底已出現的可能性。早前美國總統利好中東戰事結束的言論的確令美股大幅回升一段短時間，卻仍有不少淡友趁市況反彈，再度入市進攻。對投資者而言，特朗普的言論虛實難辨，皆因他喜愛反口，和欠缺信用，聲稱和伊朗談判，被認為只屬緩兵之計。

　　恒指期貨從本周一低位24177回升至本周三（25日）高位25400，但昨早（26日）價位掉頭回挫，且跌勢喘定。筆者當時細心觀察剛展開的升浪被破壞的程度。若港股已處於B浪反彈，以可被細分為低一級(A)-(B)-(C)三個浪的「之字形」運行，而B浪升幅約為A浪跌幅的0.618倍，(A)浪終點應明顯高於25400。因此，筆者的判斷為B-(A)浪可進一步被細分為低一級的1-2-3-4-5五個浪，B-(A)-1浪頂會是25400，跌浪屬於B-(A)-2浪調整。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》(網站：www.BennyLeung.com)
　
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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