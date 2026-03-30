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中東戰火
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30/03/2026 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》不容許恒指低於24204

　　現時本欄中線與長線的證券投資組合實際持貨量分別為18.75%和35%，局勢則分別屬於顯著向淡和向淡。經濟學家紛紛下調本年美國經濟增長預測，同時上調通脹與失業率的預期。此外，高盛預計未來12個月內呈現經濟衰退的機會達三成。美股明顯地已進入了中期調整階段，雖則長期升勢未改。於中東戰事結束前，任何回升的市況應被視作中期調整浪中的短期反彈。另一方面，美國全情投入中東戰事中，有利內地股市與港股繼續呈現相對強勢。

　　上周一（23日）恒指於24204找到短期支持，也曾反彈了兩個交易日，到達25390；可惜其後指數跌回24713，運行時間亦為兩個交易日。若A浪真的已於24204結束，現時運行的應為B浪反彈，可被細分為低一級的(A)-(B)-(C)三個浪。(A)浪沒有可能只運行兩個交易日便完結，因此，(A)浪應可被細分為低一級的1-2-3-4-5五個浪，25390很可能是B-(A)-1浪頂。B-(A)-2浪的跌幅多為B-(A)-1浪升幅的0.618倍，但不應低於B-(A)-1浪起點24204。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》(網站：www.BennyLeung.com)
　
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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