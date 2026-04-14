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14/04/2026 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》特朗普只求可盡快撤軍的下台階

　　現時本欄中線與長線的證券投資組合實際持貨量分別為50%和42.5%，局勢則分別屬於偏淡和向淡。美伊兩國首輪談判未能達成協議，屬意料之內。事實上，站在伊朗的立場來看，不但國家設施和經濟受到摧殘，連宗教也被打擊和侮辱；既然政權不易被推翻，又能以封鎖霍爾木茲海峽為武器，推高全球油價，製造對美國總統特朗普非常不利的局勢，自然不會接受一些他們認為屬於無理的要求。首輪談判雖沒有成果，但總算就一些非核心事項達到共識；正路而言，應會有第二輪談判。然而，美國立即宣布會封鎖波斯灣和阿曼灣的全部伊朗港口，有可能會令為期兩周的暫時停火期提早結束。

　　投資者都明白，霍爾木茲海峽未能全面重新開放，全球經濟都會大受影響，特別是一些倚賴通過該海峽輸入石油的國家。雖謂美國於軍事條件上完全有能力炸平霍爾木茲海峽沿岸的海岸，但這不但會觸犯戰爭罪行，還會進一步消耗美軍的實力，令其於其他地區失去軍事優勢。本欄依然認為，特朗普已決定於本月內結束戰事，因戰事拖得愈久，對美國和他個人的聲望，以致美國經濟和共和黨於中期選舉的選情都非常不利，而派遣陸軍進入伊朗境內只屬於他的最後選項。他深知無法令伊朗全面就範，只求一個可盡快撤軍的下台階。最後，由於中國和香港於美伊戰事中一定程度上受惠，股市的相對強勢將逐漸浮現。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（網站：www.BennyLeung.com
　
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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