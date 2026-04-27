《運籌帷幄－梁業豪》特朗普的兩個選擇

現時本欄中線與長線的證券投資組合實際持貨量分別為50%和42.5%，局勢則分別屬於中性和向淡。美國戰爭權力法限制總統未經國會批准發動戰爭的權力，規定若國會沒有正式宣戰或授權使用武力，總統必須於60天內終止軍事行動。於美伊戰事中，總統特朗普的限期為本周三（29日）東岸時間凌晨。由於國內反戰聲音愈來愈大，他只有兩個選擇：（一）把握最後機會，大舉轟炸伊朗的電能設施與橋樑，和（二）宣布美軍獲勝，然後逐步撤退，以不了了之的方式完結戰事。至於派出陸軍進入伊朗境內，因內部意見分歧，和恐怕被逼撤軍後被追擊，相信機會不大。
上周五（24日）港股有力從低位反彈，並成功轉跌為升；雖然大市交投量變化未算配合升勢，亦足以證明自上周二（21日）高位起的短期調整浪很可能已告一個段落，甚至已經正式結束。若今早（27日）開市後不見大市顯著回跌，本欄會超短線和短線回復正常的實際持貨量，即買回上周初偷步沽出套利的現貨。其後若有跡象顯示整個調整浪尚未完結，本欄會再度入市沽貨套利，注碼相同。只要B-(A)-1浪頂不被跌越，港股中長期後市仍可繼續看好。因此，現時中長線投資者的應市策略，宜為耐心捕捉低位增持現貨的良機，而非沽貨套利，直至恒指期貨日線圖和周線圖上的主要技術分析指標陸續轉淡為止。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（網站：www.BennyLeung.com）
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