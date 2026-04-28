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28/04/2026 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》港股急須得到改善的情況

　　現時本欄中線與長線的證券投資組合實際持貨量分別為50%和42.5%，局勢則分別屬於中性和向淡。部分美國共和黨人開始釋放訊號，要求總統特朗普於未經國會授權的情況下，於未來數周內結束戰事，或於下月1日正式尋求國會批准。然而，根據法律，特朗普仍可選擇行使一次性的30天延期，但僅限於為了「確保部隊安全撤離」所必需的情況，卻不賦予總統繼續發動攻勢的權力。最近特朗普已經停止攻擊伊朗，以免進一步虛耗軍火，卻仍因霍爾木茲海峽被封鎖，令美國經濟受更大影響而感到頭痛。近日金融市場的表現顯示投資者相信他正在為結束戰事找尋下台階。

　　半導體股近日呈現強勢，主因為AI需求持續推高晶片訂單，加上龍頭企業業績與前景指引勝預期和估值被上調，引來資金追捧。另一方面，美伊最新局勢令市場重新憂慮油價上升與地緣風險擴大，資金容易流向能源業股、防務業股與軍工股。近期市況所見，亞太區股市，包括韓股、台股和日股都有非常不俗的表現；反而內地股市有點落後，港股更完全跟不上升勢。從政治角度來看，若伊朗戰敗，新政權親美，將對中國非常不利。因此，於中東局勢平靜下來前，內地股市的投資者難免會對後巿有戒心。港股方面，主要沽壓一直落於數隻大型科技股，情況急須得到改善。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》(網站：www.BennyLeung.com)
　
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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