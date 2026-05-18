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18/05/2026 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》移動止蝕位與持貨目標

　　中、長線投資者可考慮將資金分為四注，分批伺機提高股票持貨量，相信這有助他們減低於市況呈現波動時的吃虧程度。須注意者，為將止蝕位和持貨目標移動是非常值得鼓勵的做法。然而，移動與否，不應決定於已投入的注碼出現帳面盈利，還是帳面虧損，以免變成過度投機，或落得泥足深陷。將止蝕位（出現帳面盈利後，或會變成止賺位）或/和持貨目標移動後，值博率是不應改變的。不過，我們必須重新計算買入區和套利區，並重新釐訂平均買入價和平均沽出價。止蝕位的處理，說易行難。最難判斷的，還是止蝕位是否真的被跌穿。

　　有些時候，股價只是在大戶的震倉行動中，出現了短暫的假跌穿。若筆者建議大家於某水平買入某隻股票，按足夠的值博率訂好止蝕位和持貨目標，只要買入價和目標價位於近日股價的價值區（交投最活躍的範圍）內，筆者很容易便可留給各位一個預測準確的印象。巧妙之處，是將止蝕位放在略低於價值區底部的地方。只要能夠選中一隻反覆上落，橫行發展的股票，股價先見買入價，再見目標價的機會很大。若股價跌穿價值區底部，將代表橫行發展之勢已經完結。即使我們須要沽貨止蝕，按3比1或更高的值博率，所錄得的虧損幅度不會大。長遠而言，筆者必能藉此精明的建議方式，取悅大家。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（網站：www.BennyLeung.com
　
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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