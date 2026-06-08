《運籌帷幄－梁業豪》短中線暫時避開AI股市場

現時本欄中線與長線的證券投資組合實際持貨量分別為43.75%和35%，局勢則分別屬於向淡和顯著向淡。上周五（5日）美股於強勁的就業數據公布後，因投資者憂慮美國會於本年底前加息，以壓抑通脹而全面顯著下挫。客觀而言，撇除跟AI相關行業表現的影響，美國經濟並非如表面般好，通脹升溫的根源只為發動了關稅戰和美伊戰爭。前者已經平靜了下來，後者則只要局勢不惡化，油價將會等待霍爾木茲海峽重新開放，展開急跌。因此，本欄認為，本年內美國聯儲局加息的機會不大，雖則目前並不具備條件減息。因此，大家見到美國股市急跌，應只跟累積了巨大升幅後，市況呈現正常回落調整有關。
另一方面，市場開始關注AI變現能力不如預期的問題，即企業大量投資模型與算力，但實際提升效率、節省成本、轉化為收入的速度未必追得上支出。平心而論，AI行業前景的確非常亮麗；然而，現時股價是否已經處於顯著偏高的水平，並過份反映企業的短中期業務發展和盈利能力，值得投資者認真研究。從另一個角度來看，對長線投資者而言，若呈現幅度顯著的中期調整，應被視作候低吸納的良機。筆者的建議，為短線暫時撤離AI股市場，中線候高沽出部分持貨走位，長線則候低吸納，惟現階段不應急於入市。此外，我們亦應觀察短中期「一浪低於一浪」的向淡形勢能否持續。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（網站：www.BennyLeung.com）
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