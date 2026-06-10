《運籌帷幄－梁業豪》耐心等候C-(4)浪反彈

現時本欄中線與長線的證券投資組合實際持貨量分別為37.5%和35%，局勢則均屬顯著向淡。美股跌勢喘定，港股的下跌動力得以減弱，市況呈現個別發展。科技股經過一個交易日被積極沽售後。昨天（9日）再現相對強勢，紅籌股與國企股於低位亦見買盤增加。然而，本欄依然只會將回升的勢頭視作超短期反彈；升浪雖有條件延續多一、兩個交易日，暫時不易演變為短期反彈。平心而論，中東局勢極不穩定，金融市場憂慮美國於本年內加息，加上投資者開始懷疑AI股估值過高，剛變得明顯的下跌動力應不會迅速消退。換言之，後市繼續反覆向淡，往下找尋短中期支持位的機會較大。
客觀而言，現時恒生指數日線圖、周線圖和月線圖上的形勢皆明顯對淡友有利，無論是投機者或投資者，暫應以較為審慎的態度應市為上。從筆者就各投機/投資期限建議的實際持貨量來看，大家應會感受得到這種審慎態度。當前反彈浪多只屬於超短期反彈浪，而非短期反彈浪的原因，為恒生指數與恒指期貨皆未跌抵C-(3)浪的重要量度跌幅目標。有意入市持好倉博反彈者，宜耐心等候機會，於C-(4)浪上升過程有跡象正式展開時，才入市行動，取其較低的風險和較大的獲利空間。一般而言，C-(4)浪升幅會是C-(3)浪跌幅的0.618倍或與C-(2)浪升幅相若，可為博反彈者提供較高的值博率。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（網站：www.BennyLeung.com）
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