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16/06/2026 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》反彈已完？後市何去何從？

　　現時本欄中線與長線的證券投資組合實際持貨量分別為37.5%和35%，局勢則均屬顯著向淡。Patreon訂戶應會留意到，筆者於昨早（15日）開市後不久，便依計劃沽出上周四（11日）早市末段額外增持的現貨套利，即將超短線至中線的實際持貨量回復正常水平。當然，若其後WBI-UST、WBI-ST或WBI-MT上升，我們會依一貫做法，相應地上調相關投機/投資期限的實際持貨量。恒生指數與恒指期貨均成功升抵筆者預計的第二個量度升幅目標25022和24959，但C-(4)浪反彈是否已經告終，須作進一步觀察。觀乎過去兩個交易日大市從低位反彈的力度強勁，我們不應排除價位於升抵自本月2日高位起跌幅的0.618倍量度升幅目標後，才展開C-(5)浪下跌過程的可能性。

　　依此計算，恒生指數與恒指期貨的下站升浪目標為25264和25197。後者的陰陽燭日線圖上，五個主要技術分析指標中，已有三個轉好，代表短期形勢現屬偏好。然而，昨天呈現的SAR極點高位25032應被視作未來兩、三個交易日的重要關口，屬於短期好淡分水嶺。根據經驗，須見錄得高於該水平的收市位，上述下站升浪目標才有較大機會到達。否則，即使到達目標，亦只會引來很大的獲利回吐沽盤，支持C-(5)浪下跌過程正式展開。目前C-(4)浪的情況有較大機會跟C-(2)浪反彈時一樣，價位會於前跌浪的0.618倍量度升幅水平附近掉頭回挫。若歷史重演，這次調頭回挫的市況會將價位推至C-(3)浪底23949之下，才讓整個C浪調整完結。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（網站：www.BennyLeung.com
　
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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