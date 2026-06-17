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17/06/2026 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》釐訂港股中線圖利策略

　　現時本欄中線與長線的證券投資組合實際持貨量分別為37.5%和35%，局勢則均屬顯著向淡。內地公布的經濟數據不理想，港股自然繼續運行其急升後的調整浪。大市的回跌幅度跟預期相若，筆者依計劃入市補回本周一（15日）沽出走位的現貨，即超短線、短線和中線再度入市，偷步增持現貨，看C-(4)-c浪快將展開。雖然整個C-(4)浪有可能已於本周一高位運行完畢，即C-(5)浪下跌過程已經展開，筆者認為，於整個C浪的最後階段分批增持現貨，看中期新升浪開始，屬可取的短中線圖利策略。美伊兩國簽署諒解備忘錄後，霍爾木茲海峽快將重開，持有現處顯著偏低水平的港股，風險應該不大。

　　中長期形勢方面，近日略有好轉，惟尚屬偏淡至向淡。因此，港股從低位展開反彈後，筆者都只將升勢視作超短期反彈，估計其演變為短期反彈浪的機會不大。然而，於現階段開始分批中線入市買貨，我們應有大市跌越本月11日低位，才正式展開中期新升浪的心理準備。雖謂以「平均價買入法」的圖利策略可取，若見跌勢轉急，大家應採取較為從容的入市態度，將該行動中的買入價下調。此外，若見「一浪低於一浪」的向淡形勢變得更為明顯，可考慮將部分已經買入的現貨沽出走位，以求降低持貨成本。中長線投資跟短線投機不同，我們需要更為周詳的策略部署，耐心捕捉進出市良機，切忌魯莽行事。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（網站：www.BennyLeung.com
　
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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