《運籌帷幄－梁業豪》不應貿然更改投資部署

談到止蝕，不少投資者都會認為知易行難。進行指數期貨即市買賣的朋友每天要為應否平倉止蝕作決定，應有較為豐富的經驗。然而，有些朋友喜歡每個交易日都進入指數期貨市場內作買賣，像是未做過交易便不安樂似的。即使不介意多付交易使費，這種積極參與的態度亦有商榷的地方。買賣指數期貨的目標應為賺錢，而非娛樂。筆者欲強調的，是散戶買賣指數期貨時應為持倉設置期限，最好不多過三個交易日。至於應為三分鐘、三小時，還是三個交易日，則視乎自己的性格、投機習慣、投機環境，和能投入作觀察市況的時間而定。
對一個希望能於三個交易日內找尋獲利機會的投機者而言，在整天交易時段內，可能會找不到一個值得入市的時機。但在同日的交易時段內，極度投機者會忙於入市和離市，炒得不亦樂乎。每個投機者對自己的盈利目標和逗留於市場內的時間，都應有不同程度的準備，不應隨意更改。一切皆應依照原訂的部署進行，順境、逆境、獲利、虧損、好運和倒運，都不是支持貿然更改計劃的理由。盈利是累積而來的，抱著一朝發達的心態者不應炒賣指數期貨，應努力研究六合彩和三T。雖然我們不會嫌棄更多的利潤，卻應規限每個交易日、每個交易時段，甚至每宗交易的最高損失。止蝕行動從來都是最難執行，但又是必須決斷地進行的。只要我們有一套可行的買賣系統，便應學懂將間歇性的失敗視作必須經歷的過程，保持對能獲得最後勝利的信心。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（網站：www.BennyLeung.com）
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