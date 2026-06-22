《運籌帷幄－梁業豪》應付單邊市況的心得

作為一個成功的投機者，市況上升或下跌，根本上不應影響作戰的心情。只要市場交投足夠，市況並非太過反覆，都會是大家歡迎的，因波幅大和波幅小的市況均有其可應付的策略。筆者曾經仔細分析過，自已表現最差的時侯，都是遇上單邊市況；於一般市勢不是太急的上落市中，筆者最有把握獲勝。這些時候，指數期貨常於自己預定的即市炒賣範圍內波動，依即市圖訊號變化而作出的部署，多可帶來利潤。於該等市況中，好淡雙方的實力相差不遠。即使價位走出了既定的炒賣範圍，只須按新的阻力位/支持位修訂價位的波幅預測，釐訂新的即市炒賣範圍，便可繼續依即市圖訊號炒賣。
如能配合足夠的值博率入市和離市，勝算應會很高。資金管理、風險管理和勝算程度的掌握，於上落市中都很難避免會出錯。然而，我們常有充足的時間，就市況變化作出反應，糾正錯誤。即使反應不及，損失亦會有限。不過，於單邊市況中，市況的急速發展卻不容許任何錯誤的決定出現。遇上單邊市況時，小時圖和15分鐘圖訊號會作出相同方向的指示。待15分鐘圖STC的%K進入極度超買/極度超賣區後，單邊市況便會進入高潮。其後%D亦會進入極度超買/極度超賣區，與%K雙雙逗留於90/10之上/下，不肯回落/回升。於這段期間，1分鐘圖訊號絕對不適宜作為逆市行動的參考。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（網站：www.BennyLeung.com）
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