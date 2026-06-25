《運籌帷幄－梁業豪》全線上調實際持貨量

現時本欄中線與長線的證券投資組合實際持貨量分別為12.5%和27.5%，局勢則均屬顯著向淡。近日亞洲股市與歐美股市的表現顯著向淡，近期處於相對弱勢的港股自然繼續往下發展，恒指與恒指期貨攜手跌向重要量度跌幅目標22992和22732。筆者依然認為，大巿即使不能於上述目標之上提早正式轉跌為升，於目標附近結束中期調整浪的機會亦很大。因此，投資者於現水平已不應追價沽貨計數；事實上，入市行動的最佳時機已過。根據波浪理論，C浪長度為A浪的1.618倍的可能性並不高，於1倍量度跌幅目標之下的再跌空間不大，令於現階段才入市造淡的值博率變得不足夠。
若論技術分析，現時日線圖、周線圖和月線圖上的形勢皆對好友非常不利，港股未有跡象可以迅速正式重納升軌。如此惡劣的投資氣氛的確會令大家失卻應巿信心，但根據過往經驗，股市很多時都會於像似世界末日快到的時候突然呈現轉勢，而大部分投資者都只會於市況回升幅度顯著擴大後，才急忙入市追價買貨。但筆者喜歡採取的圖利策略，為先釐訂重要跌浪目標，再計算好有足夠值博率支持的平均入市水平，然後部署分批後低吸納。雖然大市仍有再跌空間，筆者決定於今早（25日）開市時，將短線投機、中線投資和長線投資的實際持貨量，從現水平分別上調25%、12.5%和12.5%。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（網站：www.BennyLeung.com）
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