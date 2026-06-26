《運籌帷幄－梁業豪》冒險的偷步行為有足夠值博率支持

現時本欄中線與長線的證券投資組合實際持貨量分別為25%和27.5%，局勢則均屬顯著向淡。昨天（25日）恒指與恒指期貨曾分別跌至22979和22983，前者已到達重要量度跌幅目標22992，後者則與重要量度跌幅目標22900仍有少許距離。開巿後，筆者於Patreon頻道內提醒大家依計劃行事，將短線投機、中線投資和長線投資的實際持貨量，從當時的水平分別上調25%、12.5%和12.5%。所謂「別人恐懼我貪婪」，當市場因投資者恐慌而大幅下挫，導致優質資產被錯誤地過度質低時，反而屬於尋找物超所值投資機會的最佳時刻。況且，當時入市買貨的值博率已經非常吸引和足夠。
第二度額外增持現貨後，我們不應貿然第三度入巿行動，正如我們於第二次行動中採取了非常審慎的應巿態度一樣。畢竟恒指昨天低位之下，仍有另一個重要量度跌幅目標。大膽假設港股短期跌浪底已經或即將完結，當然有冒險的成分，但只要大家仔細觀察市況變化，小心求證便可。平心而論，於圖表形勢尚未有跡象正式轉好前便入市造好圖利，屬於偷步行為；但只要分段分注投入資金，並無不可。市況所見，大巿於低位其實有一定的承接力，只是我們看不到積極的主動買盤而巳。投資氣候欠佳時，我們不應奢望上升動力可以即時超越下跌動力，只應耐心等候新利好消息出現，吸引更多買盤入巿。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（網站：www.BennyLeung.com）
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