《運籌帷幄－梁業豪》應有面對後市進一步向淡的準備

現時本欄中線與長線的證券投資組合實際持貨量分別為25%和20%，局勢則均屬顯著向淡。上周五（26日）恒指與恒指期貨曾分別跌至22518和22521，兩者均已到達第二個中期重要量度跌幅目標22732和22664；平心而論，累積跌幅已經非常足夠。根據波浪理論，若中期調整浪以「之字形」運行，並可被細分為低一級的A-B-C三個浪，C浪多與A浪等長，但亦有可能於A浪底之下錄得約為A浪跌幅的0.382倍的再跌幅度，我們因而得出上述重要量度跌幅目標。換言之，現時港股已見了中期跌浪底的可能性很大；當然，由於投資氣候暫時並不配合這個看法，我們應有面對後市進一步向淡的準備。
大家或許會認為，C浪的長度可為A浪的1.618倍，即恒指與恒指期貨可分別跌至20611和20451；然而，1.618倍的神奇數字並不適用於計算C浪長度，「不規則平勢形」除外。一般而言，這個神奇數字多用於推動浪中的3浪。因此，若恒指與恒指期貨真的分別跌抵20611和20451附近，即代表自1月29日高位28056和28139起的跌浪並非中期調整浪，而是中期新跌浪。由於恒指與恒指期貨的陰陽燭月線圖上，2023年1月高位22701和22748均見被跌越，這個可能性已告增大。若見港股於本周內未能正式掉頭回升，我們有需要趁很可能會出現的反彈市況，先行將偷步增持的現貨沽出計數，看清楚形勢變化，再作部署。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（網站：www.BennyLeung.com）
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