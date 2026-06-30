《運籌帷幄－梁業豪》已正式轉跌為升？言之尚早！

現時本欄中線與長線的證券投資組合實際持貨量分別為25%和20%，局勢則均屬顯著向淡。昨天（29日）港股有力於6月份期貨、期權到期日展開反彈，雖然可被視為利好後市的現象，我們仍須多觀察數個交易日市況變化，才能判斷整個中期調整浪已經完結的可能性。若今天（30日）好友於6月份場外股票期權到期日成功維持市場控制權，而大巿於本周四（2日）假後復市時，能夠反彈上更高水平，短期新升浪已經正式展開的可能性便會大增。到時，繼續看好短期後市者只須於「一浪高於一浪」的形勢中，將止蝕位/止賺位分段上移便可。至於中期新升浪是否已經開始，則屬言之尚早。
恒指連跌八個交易日後，昨天終於呈現幅度較大的反彈，並於陰陽燭日線圖上錄得類似「破腳穿頭」的利好轉向形態。樂觀者會認為港股可就此正式轉跌為升，悲觀者則會認為升勢只不過屬於持續跌浪中的反彈。本欄認為，由於大部分投資者的應市信心已大為下降，錄得一定的回升幅度後，短線投機者的獲利回吐沽盤會將港股推回較低的水平，令市況轉為反覆橫行的機會因而較大。最重要者，為本周末前好友能夠成功阻止淡友重奪市場控制權，穩定短期正欲轉好的勢頭，令圖上各主要技術分析指標有機會陸續轉好，逼使淡友入市平舊倉套利，令上升動力得以逐步增大。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（網站：www.BennyLeung.com）
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