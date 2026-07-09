《運籌帷幄－梁業豪》恒指止賺位上移至23398

現時本欄中線與長線的證券投資組合實際持貨量分別為43.75%和27.5%，局勢則分別屬於偏淡和顯著向淡。本周二（7日）開市前，筆者因應大市較預期強勁的升勢，建議大家多看一個量度升幅目標。結果，恒生指數連第三個量度升幅目標24081也順利到達，筆者算是有所交代。然而，雖然已獲確認正式展開的短期反彈浪有一定機會演變為短期新升浪，為安全計，我們應將上月超短期至中期額外增持的現貨沽出一半計數。目前形勢顯示，指數能否成功上企24081關口，甚具關鍵，將決定港股中期形勢能否進一步轉強，繼而轉好。至於何時將上述實際持貨量降回正常水平，須視乎形勢變化而定。
相信本周二從高位顯著回挫的市況曾令投資者對後市再升的信心下降，但既然當日於陰陽燭日線圖上錄得的「射擊之星」利淡轉向形態頂部阻力已被正式升破，我們只須將止賺位上移至當日低位23398，便可繼續持有好倉，看指數反覆挑戰更高水平的阻力，惟應開始採取較為審慎的應市態度。另一方面，若短期新升浪真的已經正式開始，恒指現應處於(1)浪上升過程中；雖然暫時未能計算量度升幅目標，但肯定會令中期形勢逐漸轉強，投資者的入市意欲因而回升。本欄認為，只要本周末前不見大市再度顯著回挫，即使短期新升浪最終未能演變為中期新升浪，很大機會出現的中期反彈浪亦可能為投資者提供可觀的獲利空間。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（網站：www.BennyLeung.com）
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
【你點睇？】宏福苑火災獨立調查委員會完成最後一輪聽證會，杜淦堃表示，政府應對宏福苑火災負一定責任，你是否認同？ ► 立即投票