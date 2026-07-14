《運籌帷幄－梁業豪》預計短期調整浪的目標

現時本欄中線與長線的證券投資組合實際持貨量分別為50%和35%，局勢則分別屬於偏淡和顯著向淡。港股升勢放緩，已經是連續第四個交易日於高位遇到不輕的沽售壓力。無論是恒生指數或恒指期貨，陰陽燭日線圖上均呈現手部很長的蠟燭；根據經驗，這種情況不會維持很久，短期調整浪很大機會快將出現。能夠解除這個威脅者，只得有新重大利好消息出現，帶來「上升裂口」加「大陽燭」的市況。然而，觀乎當前利淡的投資氣候，加上美國即將公布一連串經濟數據，相信好友大戶不會貿然大舉再攻；恐怕重要支持位24081和24073久守必失，港股跌回低位進行整固，將屬正常的市況發展。
本欄早前超短線、短線和中線分兩注上調實際持貨量，即增持現貨圖利，可惜因低估了大巿的下跌動力，入巿時間早了一點。上周末前，因應大巿於高位遇到不輕的回吐壓力，上升動力大不如前，本欄分批將額外持有的現貨沽出計數，即將上述各投機/投資期限的實際持貨量，下調回正常水平。除非相關期限的WBI上升或下跌，我們應按兵不動。此外，若短期調整浪真的開始。我們將前升浪細分為低一級的1-2-3-4-5五個浪後，4浪底將可被視為淡友的反攻目標。此外，整個升浪幅度的0.382倍/0.5倍/0.618倍量度跌幅水平的支持力，亦值得我們細心觀察。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（網站：www.BennyLeung.com）
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