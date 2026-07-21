《運籌帷幄－梁業豪》暫作退守會較上算

現時本欄中線與長線的證券投資組合實際持貨量分別為25%和42.5%，局勢則分別屬於中性和向淡。上周五（17日）沒有依計劃第二度超短線至中線下調實際持貨量的朋友，昨早（20日）開巿後，應沒有理由仍未能把握機會吧。雖然大巿有力從上周五低位大幅回升，令短期後市的下跌空間顯著受到限制，短期調整浪已經正式結束的假設未被否定。此外，若今天（21日）好友再下一城，1-(1)浪有可能被證實原來尚未結束。然而，觀乎港股下跌動力已較前顯著增強，即使市況往上突破，估計再升空間亦不會大。因此，我認為上述分批沽貨走位的行動可以繼續，但須耐心捕捉入市良機。
筆者認為，於恒指期貨短期形勢維持顯著向好的時候，暫只投入四筆注碼中的兩筆，屬於審慎而恰當的決定。第三筆注碼的投入，最快須待小時圖形勢有跡象正式轉淡時。至於第四筆，亦是最後一筆注碼，應於日線圖形勢有跡象正式轉淡後，才伺機投入。雖然港股短中期後巿仍具備反覆再升的條件，大巿升抵現水平後，繼續造好圖利的值博率已經不足，暫作退守會較上算。因此，除按形勢將止賺位分段推高，以保障既得利潤外，我們應收回部分注碼，避免於市況突然掉頭急挫時吃虧。須知淡友大戶於升市末期應在為大舉反攻進行部署，繼續不顧風險地進攻，實屬不智。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（網站：www.BennyLeung.com）
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