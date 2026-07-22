《運籌帷幄－梁業豪》恒指25192仍屬非常重要的關口

現時本欄中線與長線的證券投資組合實際持貨量分別為25%和42.5%，局勢則分別屬於偏好和向淡。昨天（21日）個別主要指數與指數期貨成功升越上周四（16日）高位，令港股形勢變得有點不明朗。筆者早已提醒大家，於可被細分為低一級(1)-(2)-(3)-(4)-(5)五個浪的推動浪中，扮演打好基礎角色的(1)浪終點難以推測，直至升浪運行至末段為止。以恒指為例，於日線圖上並未能清楚地被細分為低一級的五個浪；因此，昨天的市況令(1)浪尚未運行完畢的可能性回增。然而，筆者依然認為，於昨天高位之上的再升空間只屬有限，短期內再度出現如上周四般大幅急跌的市況，並不為奇。
事實上，過去兩個交易日的升市並未得到成交量變化配合，反映好友大戶已經收斂了攻勢；待有新利淡消息出現時，相信近日在部署反攻的淡友大戶會再度入市。從另一個角度來看，恒指短期累積升幅擴大，讓我們暫時不用太憂慮港股會呈現非常顯著的回挫幅度，原因為港股現時亦有可能處於1-(2)-b浪中，雖則機會不大。根據波浪理論，「不規則平勢形」調整浪內的b浪長度約為a浪的1.236倍/1.382倍，目標看25431/25561。只有於指數成功上企25561後，這個數浪方式才會被否定。最後，25192仍屬非常重要的關口，好友至今仍未成功將指數托穩於其上。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（網站：www.BennyLeung.com）
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