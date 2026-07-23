《運籌帷幄－梁業豪》修訂短期應市策略

現時本欄中線與長線的證券投資組合實際持貨量分別為25%和42.5%，局勢則分別屬於中性和向淡。本周二（21日）部分市場指數曾短暫升越上周四（16日）高位，原來是個走勢陷阱。昨天（22日）大市的跌勢回復，令期望1-(1)浪可升上更高水平後才結束的投資者感到失望。港股反覆上落至今，我們應假設恒生指數與國企指數正於日線圖上營造「不規則平勢形」調整浪，於科技指數日線圖上見到的則為「正常平勢形」調整浪。假設1-(2)浪已從上周四高位展開，兩種調整浪的分別在於前者的c浪長度會是a浪的1.618倍，後者則為1倍，大家可依此計算上述三個指數與其相關指數期貨的短期量度跌幅目標。
由於本周首兩個交易日港股的升幅較預期為大，為安全計，至今本欄仍只將準備好沽貨走位的四筆注碼中的兩筆投入市場內，並決定了暫時不考慮投入第四筆。至於第三筆注碼，於走勢非常飄忽的市況中，只會於有足夠值博率支持下，才伺機投入。理論上，1-(2)-c浪底應低於1-(2)-a浪底；為免夜長夢多，淡友須於本周末前增強攻勢，令急速向淡的市況出現，逼使好友炒家計數離場。此外，筆者依然未敢排除1-(1)浪上升過程仍未完結的可能性；因此，即使投入了第三筆注碼，亦會為這筆注碼找尋先於低位補貨，後於高位再沽的機會，繼續看1-(2)-c浪發展。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（網站：www.BennyLeung.com）
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