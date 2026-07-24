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24/07/2026 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》短期後市向淡機會較大

　　現時本欄中線與長線的證券投資組合實際持貨量分別為25%和42.5%，局勢則分別屬於中性和向淡。每當股市呈現飄忽的走勢時，投資者除了無所適從外，亦難免會有患得患失的感覺。入市造好，會怕市況突然呈現急挫，蒙受損失；沽貨離場，又怕市況進一步上升，錯失利潤。近日港股正好處於如此局勢中，反覆橫行的市況顯示市場失去了方向感，好淡雙方勝負未分。本欄認為，近期大巿已經累積了很大的升幅，先進行調整，其實份屬正常。問題是，近日市況欲跌還升，至今短期調整浪依然未能順暢地運行，令大部分投資者不願開始沽貨套利，卻又沒有客觀地預計大巿的再升空間，只採取按兵不動的應巿策略。

　　根據本周三（22日）的市況變化，昨天（23日）港股的走勢本應向淡。但結果是，好友大戶甫開巿便成功控制局勢，因而最終出現了先升後穩的市況。收市後，我對港股的看法，為升巿時買盤不夠活躍，跌巿時卻見沽盤很積極，屬於不利後巿的典型現象，投資者對後市應有戒心。試想，若大巿仍有顯著的再升空間，為何好友大戶於現水平不繼續部署圖利？若大巿並無顯著的再跌空間，為何淡友大戶的沽盤會增多？由此看來，短期後巿向淡的機會較向好為大；即使不投機造淡，將投資組合內的注碼收回一部分，降低風險，乃每一個審慎的投資者都應作的決定。相信淡友大戶已經完成了部署，正在等待發動攻勢的良機。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（網站：www.BennyLeung.com
　
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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