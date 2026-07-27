《運籌帷幄－梁業豪》又一新發明：先機圖譜(Edge Atlas)

現時本欄中線與長線的證券投資組合實際持貨量分別為25%和42.5%，局勢則分別屬於中性和向淡。剛過去的周末，颱風襲港，筆者選擇留在家中，找些有意義的，可令自己開心的事去做。「先機圖譜(Edge Atlas)」乃本人於本年初已經開始研究，但一直無暇完成的新發明，如今終於完成了。這項專業技術分析工具可幫助我們洞察先機，於全部或自選名單（可選擇指數、主行業或子行業的成分股/相關股票）內的股本證券中，有系統地找出最值得持有的圖利工具，並快人一步入市。這個任務並非靠單一技術分析指標，而是透過全方位觀察股價變化、成交金額變化、交易宗數變化和資金淨主動買入/賣出變化的相互關係，判斷最大機會成為事實的股價後向。
明顯地，上周港股於高位遇到不輕的阻力，美伊兩國間的緊張局勢令好友未敢大舉再攻。現時傳來雙方會再度返回談判桌上，惟根據經驗，這對股市產生的利好作用不大，只能短暫穩定跌勢居多，因兩國對彼此的承諾缺乏信任。若不見本周初顯著再升，令恒指期貨成功上企自5月14日高位26862起跌幅的0.618倍量度升幅水平25204，相信淡友很快便會再度推低大市，令價位反覆下試本月17日低位24350支持，再定後向。最後，若見價位回試上周四（23日）高位25290阻力，本欄會第三度入市，將超短線至中線的實際持貨量進一步下調。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》(網站：www.BennyLeung.com)
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
【你點睇？】港股延長交易時段再度引發討論，包括考慮提早開市時間、取消午休時段，及增設盤後交易時段。你是否支持港股延長交易時間？ ► 立即投票