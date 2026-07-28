《運籌帷幄－梁業豪》勿讓自己在反覆上落市中隨浪飄浮

現時本欄中線與長線的證券投資組合實際持貨量分別為12.5%和42.5%，局勢則分別屬於中性和向淡。美國空襲伊朗13天後，總統特朗普宣布行動暫停，美指期貨即時回升。但一如所料，港股昨早（27日）開市後並未受到很大的刺激，市況略為高開後，只緩步攀升，可見好友對後巿的表現無大信心。近日市況所見，於現水平入市的買盤並不積極，我們看不出港股短期內有大幅揚升的條件。因此，昨天筆者決定執行上周五（24日）未能完成的行動，投入第三筆注碼，超短線至中線進一步下調實際持貨量，降低於短期調整浪中所冒的風險。事實上，於大市的上升動力已告明顯減弱後，我們應採取較為審慎的應巿態度。
昨天沽貨走位的行動屬於筆者計劃中的最後一個，除非投資氣候急劇轉壞，不會有第四次行動。於近期的1-(1)升浪中，我們曾假設升浪已經完結，即1-(2)浪調整正在運行中，可惜此後巿發展模式一直未獲確認。欲跌還升的走勢令投資者感到疑惑，多只繼續持貨觀望，於反覆上落的市況中隨浪飄浮。患得患失，不敢作出決定，乃一般投資者的正常心理，筆者當然明白。然而，保留原來的注碼，持貨不放，看市況持續上升的應巿方式只適用於上升動力依然充足的單邊升市；於察覺到上升動力已經顯著減弱後，堅持繼續以同樣的方式應市，筆者認為，並非明智之舉。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（網站：www.BennyLeung.com）
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