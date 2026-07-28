  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯

28/07/2026 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》勿讓自己在反覆上落市中隨浪飄浮

　　現時本欄中線與長線的證券投資組合實際持貨量分別為12.5%和42.5%，局勢則分別屬於中性和向淡。美國空襲伊朗13天後，總統特朗普宣布行動暫停，美指期貨即時回升。但一如所料，港股昨早（27日）開市後並未受到很大的刺激，市況略為高開後，只緩步攀升，可見好友對後巿的表現無大信心。近日市況所見，於現水平入市的買盤並不積極，我們看不出港股短期內有大幅揚升的條件。因此，昨天筆者決定執行上周五（24日）未能完成的行動，投入第三筆注碼，超短線至中線進一步下調實際持貨量，降低於短期調整浪中所冒的風險。事實上，於大市的上升動力已告明顯減弱後，我們應採取較為審慎的應巿態度。

　　昨天沽貨走位的行動屬於筆者計劃中的最後一個，除非投資氣候急劇轉壞，不會有第四次行動。於近期的1-(1)升浪中，我們曾假設升浪已經完結，即1-(2)浪調整正在運行中，可惜此後巿發展模式一直未獲確認。欲跌還升的走勢令投資者感到疑惑，多只繼續持貨觀望，於反覆上落的市況中隨浪飄浮。患得患失，不敢作出決定，乃一般投資者的正常心理，筆者當然明白。然而，保留原來的注碼，持貨不放，看市況持續上升的應巿方式只適用於上升動力依然充足的單邊升市；於察覺到上升動力已經顯著減弱後，堅持繼續以同樣的方式應市，筆者認為，並非明智之舉。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（網站：www.BennyLeung.com
　
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【說說心理話】潛意識治療師分享用催眠自我療癒經歷：由被確定骨枯到坐輪椅，最後更跑了馬拉松！► 即睇

專家陣容
顯示更多
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

烏克蘭和以色列的命運交集

29/07/2026 17:30

中東戰火

說說心理話

美債的警號

27/07/2026 10:50

貨幣攻略

關稅戰 | 美國擬不遲於周五徵收新關稅，銜接即將到期的臨時1...

22/07/2026 09:59

關稅戰

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金