《運籌帷幄－梁業豪》暫時按兵不動

現時本欄中線與長線的證券投資組合實際持貨量分別為43.75%和42.5%，局勢則分別屬於向好和向淡。昨天（28日）三大指數皆報升收場，以國指的升幅最大。成分股總成交金額方面，均告顯著回增。雖然國指與國指期貨皆成功跟隨恒指與恒指期貨續升，再創短期升浪新高，細小的再升空間乃屬預期之內。大巿於高位再度遇到阻力，市況隨即呈現回吐，惟跌幅依然不大。其實，好淡雙方近日只於橫行區內進行爭奪戰，勝負未分；雙方都似在等候新市場消息刺激，令港股暫時無力正式呈現突破。本欄已完成超短線至中線分批下調實際持貨量的行動，暫時會按兵不動，直至出現後市方向的啟示為止。
不少朋友對筆者本周一（27日）公布的新發明「先機圖譜(Edge Atlas)」感到興趣，望可了解多一點其威力。先機圖譜，顧名思義，為利用AI功能，於整體大市、指數成分股或業務類別相關股票中，盡快找出一些隱藏快將顯著上升或持續上升動力的投機/投資對象的專業分析工具。大家都習慣了於股價或成交量出現非常顯著的變動時，才追價買入這類異動股，但會面對兩個問題：（一）因股價已呈現顯著升幅，而需面對很大的風險，和（二）成交量激增，並不必然代表股價會上升。先機圖譜優勝之處，在於為我們有系統地發掘機會，然後耐心捕捉入市良機，而非盲目地跟風圖利，不理會持貨的值博率。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（網站：www.BennyLeung.com）
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