《運籌帷幄－梁業豪》應審視AI股的真正盈利能力

現時本欄中線與長線的證券投資組合實際持貨量均為50%，局勢則分別屬於顯著向好和偏淡。昨天（29日）五大指數皆報升收場，以科指的升幅最大。成分股總成交金額方面，均告顯著增加，完全配合大市的升勢。於7月份期貨、期權、場外股票期權即將到期時，好友大戶發動急攻，應是看穿了淡友實力未足以製造顯著回挫的短期調整浪。美國、韓國與日本的半導體股與AI股持續急跌，部分公司現金流由正轉負，引發拋售潮。另一方面，韓股因槓桿ETF去槓桿而呈現大幅震盪，避險資金流向估值吸引的港股。由於港股的上升動力較預期為大，我們不應急於入市造淡，博大市迅速掉頭回挫。根據經驗，好友大戶會得勢不饒人，於本周末前不會任由淡友逃脫。
現時持有AI股的長線機遇很大，惟短線風險亦高。從投資價值來看，港交所(00388)近年吸引了大量AI新股上市，過往一年內，集資額近千億港元，佔整體新股集資額逾半，反映市場對AI業長期發展的信心。AI應用層面開始進入商業驗證期，部分公司出現收入加速、ARPU提升和利潤改善的跡象，尤其在內容生成、廣告科技和企業服務領域。然而，晶片股與模型股的波動極高，反映市場情緒脆弱。平心而論，AI企業普遍估值偏高，盈利能力仍未成熟，研發又須投入巨大資本，若商業化進度不及預期，股價容易急挫。因此，投資者宜分散風險，避免過量持有模型股和晶片股，並從中長期投資的角度，審視AI應用業與終端硬件業的真正盈利能力。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（網站：www.BennyLeung.com）
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