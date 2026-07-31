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中東戰火
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31/07/2026 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》1-(2)浪應會以「之字形」運行

　　現時本欄中線與長線的證券投資組合實際持貨量均為50%，局勢則分別屬於顯著向好和偏淡。美伊再起軍事衝突之際，油價急升，美債孳息率上揚，AI股被積極沽售，本周三晚（29日）美股全面顯著下挫。然而，昨早（30日）港股並沒有跟隨向淡；大市略為低開後，便見好友大戶入市維持秩序，主力買入國企股和個別紅籌股。除有資金從韓國股市與台灣股市流進低估值的香港股市外，亦跟昨天7月份期貨、期權到期，本已控制了局勢的好友大戶不讓淡友收復太多失地有關。今天（31日）為7月份場外股票期權到期日，除非出現新重大利淡消息，相信港股不易錄得巨大的跌幅。

　　須憂慮者，為上述與期貨、期權到期有關的買盤將會於下周一（3日）消失；若投資氣候不見轉好，恐怕下跌動力會變得明顯。客觀而言，港股仍在找尋1-(1)浪頂，讓1-(2)浪調整得以正式展開。早前本欄曾假設1-(2)浪調整已經展開，但很快便因未見出現足夠的下跌動力，而對該後巿發展模式有所懷疑。直至近日出現短期升浪新高位，才確認短期調整浪尚未開始。早已提醒大家，推動浪中的第一個浪的終點很難預測；只知道升幅愈大，整個推動浪的終點會愈高；反之亦然。此外，由於1-(1)浪的升幅很大，1-(2)浪應會以「之字形」運行，才能呈現足夠的調整幅度。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（網站：www.BennyLeung.com
　
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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