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13/08/2024 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》港股投機與投資的應市策略

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為４３﹒７５％和５０％
，局勢則分別屬於顯著向淡和偏淡。像足球比賽一樣，被對手猛攻一輪，透不過氣時，我們應先
作穩守，整理陣型，然後才伺機反攻。沒有計劃地盲目還擊，而不耐性地逐步收復失地，只會被
對手看出自己容易露出的防線漏洞，再次被猛擊。近年處於中長期淡勢的港股情況相同，好友已
被攻得潰不成軍，節節敗退，至今「一浪低於一浪」的向淡局勢仍未獲確認已遭正式破壞。
　　本欄認為，長線投資者依然不應貿然入市增持現貨，中長線投資者則應得短期轉好的形勢變
得穩定後，才考慮偷步小注入市增持。至於短線投機，一直以來，我們只敢依圖表訊號指示，於
超短期反彈浪中小注造好圖利，對超短期反彈浪能夠演變成為短期反彈浪，不存厚望。事實上，
只有於大市成功企穩於前反彈浪頂之上時，才可對後市看高一線。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（頻道
：ｗｈａｔｓａｐｐ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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